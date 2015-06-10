Perché aspettare l’anno prossimo per migliorare il proprio futuro?

La BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria, ha lanciato un’iniziativa che consente di migliorare le proprie conoscenze linguistiche, in maniera veloce ed economica.

Si tratta dei corsi di lingua inglese.

Sono dei percorsi formativi “concentrati” che consentono di raggiungere in un solo mese gli obiettivi didattici che normalmente richiedono 4-5 mesi. I corsi sono strutturati in moduli da 45 ore ciascuno con una frequenza di 3 ore al giorno dal lunedì al giovedì, dalle 17:30 alle 20:45. Tutte le ore si svolgono in aula con un insegnante esperto e madrelingua e mirano a sviluppare tutte le 4 principali abilità linguistiche: conversazione, ascolto, lettura e scrittura.

I corsi possono essere finalizzati alla preparazione degli esami Cambridge English (di cui la BRiTiSH SCHOOL RC è l’unico Authorised Platinum Centre in Calabria) delle sessioni di Luglio, Settembre ed Ottobre. Per chi fosse interessato a preparare e sostenere tali esami infatti, sono previste simulazioni e sessioni di feedback, per apprendere le tecniche d’esame, acquisire familiarità con l’esame ed individuare le aree di miglioramento su cui concentrarsi.

In aggiunta alle 45 ore di lezioni in aula, è anche previsto l’accesso illimitato al Language Lab della Scuola, un ambiente online interattivo con più di 4.000 attività finalizzate alla pratica dell’inglese.

Il periodo, ad anno scolastico concluso, consente anche di poter usufruire di ottimi vantaggi dal punto di vista economico.

Sounds Good!

Per informazioni su disponibilità e costi www.britishschoolrc.com e 096520024