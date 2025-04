Forza Italia lancia “Periferie al Centro”: a Reggio evento al Rione Marconi

La giornata del 12 Aprile, fortemente voluta dal nostro Segretario nazionale Antonio Tajani, prevede 14 iniziative di ASCOLTO, PROPOSTA E PRESENZA di Forza Italia nelle città metropolitane italiane: sopralluoghi nelle aree più complesse, incontri, presidi, assemblee.

Iniziativa a Reggio Calabria

A Reggio Calabria, il sit-in organizzato dal coordinamento Città Metropolitana di Reggio Calabria di Forza Italia, si terrà domani 12 aprile alle ore 10.30 presso il Rione Marconi (entrata viale Europa). A seguire, un dibattito con la cittadinanza, i militanti del partito e con i consiglieri regionali, comunali e metropolitani.

L’impegno nelle periferie

Questa giornata segna l’avvio di una fase di ancora maggior interesse, attenzione ed impegno di Forza Italia nelle periferie del nostro Paese, aree per tanti, troppi anni tralasciate dall’azione delle Istituzioni.

L’azione del Governo

Il Governo, sin dal suo insediamento, sta promuovendo un’azione di riscatto, rinascita e riqualificazione delle periferie urbane, con provvedimenti concreti, tra i quali possono essere citati: Decreto Caivano (123 del 2023) che sta cambiando il volto di questa piccola città che è stata per anni la piazza di spaccio più grande d’Europa. Elementi importanti: risorse specifiche, governance tecnica centralizzata, struttura commissariale governativa di gestione (Commissario Fabio Ciciliano, prefetto, poliziotto), progettualità di qualità con timing preciso, impegno trasversale dei vari ministeri, presenza molto rafforzata delle forze dell’ordine a presidio del territorio. Il centro “Pino Daniele”, luogo squallido ed emblema del degrado, è oggi un fiore all’occhiello ed è gestito dalla Polizia di Stato. Caivano come esempio positivo: lo Stato può farcela!

Il modello Caivano e il Decreto “Caivano bis”

Ma in Italia esistono 100, 1000 Caivano e il Governo ha intenzione di replicare questo modello. Con il Decreto “Caivano bis” (208 del 2024) il Governo ha individuato altre 7 aree in cui replicare il percorso, con 180 milioni stanziati. Le aree (individuate in base all’indice di vulnerabilità) sono: Rozzano (Milano), Quarticciolo-Alessandrino (Roma), Scampia e Secondigliano (Napoli), Orta Nova (Foggia), Rosarno e San Ferdinando (Reggio Calabria), San Cristoforo (Catania), Borgo Nuovo (Palermo). Ma quest’opera deve continuare e il Governo è impegnato a proseguire su questa strada.

Fondi e progetti per le città

Ci sono risorse enormi a disposizione delle grandi città: i fondi PNRR (in particolare legati ai Piani Urbani Integrati), il Fondo complementare nazionale, i programmi PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), i progetti PON METRO, per citarne alcuni. Per noi è basilare che si mettano a terra progettualità SOSTENIBILI, in grado di incidere a fondo sull’assetto socio-economico delle realtà locali.

Sicurezza e operazioni ad alto impatto

Molti anche i provvedimenti adottati in favore dell’ordine e della sicurezza, attraverso specifici decreti che hanno introdotto nuove specifiche fattispecie e rafforzato gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine (Forza Italia sta dalla parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, senza se e senza ma) ma anche attraverso il moltiplicarsi di operazioni “ad alto impatto” e di presenza sul territorio.

Altri ambiti di intervento

Anche in altri ambiti l’azione del Governo su questa tematica è incisiva ed articolata: dallo Sport (si può citare il bando “SPORT E PERIFERIE”) alla Cultura (es. “Piano Olivetti”), dalla Pubblica Amministrazione all’Università e così via.

Commissione Parlamentare d’inchiesta

Su input di Forza Italia in questa legislatura è stata istituita la Commissione Parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie, presieduta da Alessandro Battilocchio. La Commissione sta portando avanti un grande lavoro di approfondimento, presenza e presenza sui territori di tutta Italia, in stretta sinergia con il Governo, con le Forze dell’ordine, con le Istituzioni locali, il mondo accademico e dell’istruzione, il Terzo settore: tutti sono coinvolti in questa sfida di cambiamento!

Siamo grati alle Parrocchie e al lavoro eccezionale che i Parroci, soprattutto nelle realtà più difficili, portano avanti: noi saremo sempre con loro, al fianco di tutti quei sacerdoti e quelle sorelle che, sfidando a volte a viso aperto la criminalità, sono punti di riferimento delle comunità locali.

La Giornata Nazionale delle Periferie Urbane

Grazie a Forza Italia è stata istituita, per il 24 giugno, la “GIORNATA NAZIONALE DELLE PERIFERIE URBANE”: una proposta (divenuta legge dello Stato) a prima firma Alessandro Battilocchio e sottoscritta da tutti i gruppi politici. Il 24 giugno del 2014 si consumava la tragedia della piccola Fortuna Loffredo, barbaramente assassinata a Caivano. Da questo dramma deve ripartire la speranza. Il 24 giugno Forza Italia sarà ogni anno sul campo per promuovere momenti di riflessione che evidenzino criticità e problematiche e, al contempo, valorizzino i tanti esempi di positività, vitalità, energia che pullulano nelle aree periferiche del nostro Paese.

E aumenteremo l’impegno, con determinazione. Seguendo il monito di Papa Francesco che ci invita a “partire dalle periferie, che sono l’inizio e non la fine delle nostre città”, le parole del segretario cittadino di Forza Italia Antonino Maiolino.