Calabria, aggredisce a calci e pugni l’ex fidanzata: un arresto

Avrebbe aggredito a calci e pugni l’ex fidanzata e per questo è stato arrestato, e posto ai domiciliari, dai carabinieri della Stazione di Petilia Policastro (Crotone).

L’aggressione sarebbe avvenuta al termine di un acceso diverbio.

La donna ha chiesto l’intervento dei militari che, nel corso delle indagini, avrebbero raccolto un quadro indiziario che, secondo quanto riferito dalla vittima, evidenzierebbe una serie di episodi di violenza fisica, minacce e sopraffazioni protrattisi nel tempo e riconducibili alla relazione sentimentale.

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Da qui la decisione dell’autorità giudiziaria di disporre i domiciliari per il giovane.