Caos rifiuti a Reggio, tornano i cassonetti in città. Brunetti: ‘A breve il nuovo piano’

Non sembra esserci più una via d’uscita. L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria peggiora di giorno in giorno e, per una discarica che viene rimossa ed un’area che viene bonificata, in un altro angolo di città si è già formata quella successiva.

Un nuovo piano di raccolta rifiuti per Reggio Calabria

Secondo l’amministrazione comunale una risposta concreta potrebbe essere quella di un nuovo piano di raccolta che spazi via il malcontento causato dal porta a porta. A tal proposito, l’assessore delegato all’ambiente ha spiegato:

“Stiamo lavorando già da tempo con il Consorzio Nazionale di Imballaggi per studiare un nuovo metodo di raccolta per la città di Reggio Calabria. Ci è stato comunicato che, nei prossimi giorni, tra il 7 e l’8 gennaio avremo tutti maggiori informazioni sul piano d’azione che verrà attuato. Non si dovrebbe trattare più della raccolta porta a porta spinta in tutta la città, ma un sistema misto che prevede il porta a porta per alcune frazioni ed i cassonetti stradali per altri”.

Castore, Avr e l’internalizzazione del servizio

Che l’amministrazione voglia internalizzare il servizio di raccolta rifiuti è ormai un fatto risaputo. Quando e come questo avverrà è un po’ più difficile da dire.

“Va approfondita la questione del personale, che abbiamo posto all’attenzione delle autorità nazionale. Sappiamo bene che ci sono circa 300 famiglie in bilico – ha detto Brunetti – e agiremo non appena possibile. Mancano risposte chiare dagli enti preposti”.

Raccolta straordinaria

“Stiamo continuando a lavorare anche sul fronte della raccolta straordinaria. Già nella settimana prima di Natale era stato fatto un importante lavoro. Con il Natale i rifiuti aumentano in tutte le città e la chiusura delle discariche non ci ha di certo facilitato. Siamo comunque presenti sul territorio, oggi ad esempio a Ciccarello dove stiamo rimuovendo la “famosa” discarica”.

Multe per chi non rispetta la legge

Cambiare metodo non basta e l’amministrazione comunale sembra averlo capito, tanto che è lo stesso assessore Brunetti a parlare alla stampa delle sanzioni effettuate negli ultimi mesi:

“La raccolta non è l’unica cosa che va avanti, affianco a questa c’è il contrasto all’abbandono dei rifiuti per strada. Stiamo ottenendo buoni risultati e nel mese di novembre-dicembre sono state elevate circa 80 sanzioni”.

Il delicato ingranaggio che coinvolge cittadini e istituzioni

Nel suo incontro con la stampa l’assessore comunale delegato all’ambiente ha voluto rivolgere un appello ai cittadini:

“Tornate a fare la differenziata come si deve. Preghiamo anche Avr di garantire un servizio puntuale per la raccolta ordinaria. Questi due fattori, insieme alle iniziative dell’amministrazione, rappresentano l’unico modo per uscire dall’emergenza. Si tratta di un meccanismo che necessita di collaborazione da parte di tutti, altrimenti rischiamo di perdere il lavoro fatto fino ad ora”.

La discarica di Melicuccà

Attesa come l’avvento, dalla discarica di Melicuccà ancora tutto tace e, i lavori che dovevano essere completati entro lo scorso ottobre, sono invece ancora in corso nonostante l’arrivo del 2021.

“È stata convocata la ditta e sollecitata ad accelerare le attività – ha spiegato l’assessore al ramo. Il periodo invernale, purtroppo, non ffavorisce tipo di intravvedere ti necessari al comp,etamento dell’opera. Attendiamo comunque aggiornamenti dalla Città Metropolitana che è l’ente che si occupato della discarica”.

Emergenza Arghillà

Un intero viale sommerso e sbarrato dai rifiuti è questo lo scenario che si presenta agli occhi dei cittadini nel quartiere della periferia nord della città di Reggio Calabria. Arghillà è stata più volte al centro del dibattito rifiuti ed ora, anche se la situazione è migliorata grazie al lavoro di EcoPiana, rimane ancora in emergenza a causa di una discarica a cielo aperto. A tal proposito Brunetti ha detto: