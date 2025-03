La Città Metropolitana di Reggio Calabria approva il Piano del Turismo 2024-2026

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si è dotata del Piano del Turismo 2024-2026, un documento strategico nato dalla sinergia con la rete di professionisti del settore. L’approvazione è avvenuta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio metropolitano e segna un passaggio fondamentale per lo sviluppo turistico del territorio.

L’elaborazione del Piano è stata curata dal settore Turismo e Cultura, coordinato dal consigliere delegato Giuseppe Ranuccio, e ha seguito l’indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà. L’obiettivo era creare un documento capace di mettere a sistema tutti gli elementi utili per individuare strategie e azioni per lo sviluppo del turismo metropolitano.

Grazie al supporto della società Demoskopika, individuata tramite apposita procedura, sono state svolte diverse attività di analisi e coinvolgimento degli stakeholder. Attraverso focus group con rappresentanti di enti, istituzioni, operatori turistici e associazioni, sono emersi fabbisogni, criticità e prospettive di crescita per il settore turistico del territorio.

Il Piano comprende una serie di sezioni chiave, tra cui:

Il consigliere metropolitano delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio, ha sottolineato l’importanza del Piano, definendolo un “atto di fondamentale importanza” per il futuro del turismo metropolitano.

“Grazie a un’analisi scientifica, il Piano fornisce il quadro delle criticità, ma soprattutto delinea le potenzialità del nostro sistema turistico. Con questi elementi saremo in grado di individuare strategie efficaci per la promozione del turismo metropolitano in tutti i suoi aspetti”, ha affermato Ranuccio.