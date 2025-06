Piero Armenti e il ricordo di Scilla: “In Calabria il ‘quality time’ è ovunque”

Ritmi lenti, i paesaggi autentici, le tradizioni che resistono al tempo. Il blogger de "Il mio viaggio a New York" ricorda il viaggio in Calabria

Una foto ritrovata per caso, un ricordo nitido di felicità. Il blogger Piero Armenti, ideatore del popolare progetto “Il mio viaggio a New York”, ha riportato l’attenzione sui social su un’esperienza vissuta l’estate scorsa in Calabria, più precisamente a Scilla, nel suggestivo borgo marinaro di Chianalea, in provincia di Reggio Calabria.

“Che bel pranzo abbiamo fatto in famiglia, eravamo in Calabria, eravamo proprio felici”, scrive Armenti. “Non ricordo il nome del paesino, ma era molto suggestivo, sul mare, con tanti ristoranti sulle palafitte”.

Quel paesino, incastonato tra il mare e la roccia, è proprio Chianalea, uno dei borghi più belli d’Italia, dove le case sembrano poggiare sull’acqua e i ristoranti si affacciano direttamente sullo Stretto di Messina. Un angolo di mondo che conserva intatta la magia del Mediterraneo.

Leggi anche

Con uno sguardo che mescola nostalgia e riflessione, Armenti racconta cosa rende speciale un luogo come questo:

“L’Italia è bella per questo: qualsiasi posto ti fermi, dal nord al sud, troverai sempre un paese suggestivo, del buon cibo, una chiesa, una piazza”.

Ma è sul concetto di “tempo di qualità”, il cosiddetto quality time americano, che l’autore si sofferma. Un concetto che, a suo dire, in Italia è superfluo perché già parte del nostro modo di vivere.

“Io cerco di spiegare agli americani che da noi il quality time non esiste, semplicemente perché è ovunque. Nelle domeniche dalla nonna, nelle passeggiate sul lungomare, nelle serate in pizzeria”.

La Calabria, in questo, è emblematica. I ritmi lenti, i paesaggi autentici, le tradizioni che resistono al tempo. Luoghi come Chianalea, dove il tempo si ferma e ogni momento diventa ricordo, mostrano che non servono programmi elaborati per vivere qualcosa di vero.

Piero Armenti, con il suo post, ci ricorda che la bellezza dell’Italia è fatta di cose semplici. E che, proprio in Calabria, quel tempo di qualità che tanti cercano altrove, è già presente in ogni giornata.