L’imponente Pietra Cappa, il monolite più alto d’Europa

Affascinante, imponente e misteriosa, quasi amletica. Così appare ai viaggiatori Pietra Cappa, il monolite più alto d’Europa che sovrasta il paese di Natile superiore occupando circa 4 ettari di terreno e svettando in altezza per oltre 100 metri.

Situata sul versante orientale del Parco dell’Aspromonte, nella valle chiamata delle Grandi Pietre proprio per la presenza di numerosi conglomerati rocciosi modellati dalle intemperie fino ad assumere forme particolari, Pietra Cappa ha origini antichissime e appare citata già negli antichi monumenti medievali. Sul monolite aleggiano diverse leggende, legate alla lotta tra il bene e il male.

Le origini di Pietra Cappa

Quella di origine cristiana vede protagonista Pietro e la sua malizia. Gesù avrebbe chiesto agli apostoli, affamati, di far penitenza portando su per la montagna delle pietre. Pietro scelse quella più piccola, che vide trasformata in briciola di pane rispetto alle succulenti pagnotte dei suoi compagni. Alla richiesta di prendere una seconda pietra, l’apostolo risponde scegliendo quella più grande. In realtà si tratta di un ammonimento: il Maestro le indica infatti per giaciglio. Fu allora che Pietro chiese di far rimanere quella pietra lì per l’eternità. La pietra gonfiò tanto da assumere le proporzioni del monolite.

Ammantato di storia e leggenda anche l’origine del nome di Pietra Cappa che molti indicherebbero in una traduzione di cono rovesciato.

Il fascino indelebile

Quello che è sicuro è il fascino di questo luogo: circondato da una fitta vegetazione di eriche, lentisco, mirto, corbezzolo, castagno, lecci, cespugli di menta e di origano, sprigiona una forza e un’energia atavica, con il suo carattere selvatico e solitario ancora non intaccato dalla mano dell’uomo moderno.

Gli unici segni di antropizzazione sono i resti bizantini che s’incontrano sul sentiero che conduce al monolite. Da visitare i ruderi della Chiesetta bizantina di San Giorgio, un tempo dotata di pavimento di marmo, di cui rimane qualche suggestiva colonna e qualche muro.

A guardia di questa vallata mozzafiato i Giganti di San Giorgio, secolari castagni lasciataci in eredità probabilmente dai monaci basiliani che incorniciano la bellezza naturale, paesaggistica di questo luogo.

Pietra Cappa si trova all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in località S. Luca, provincia di Reggio Calabria.