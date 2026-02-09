A Reggio ‘A Carnevale ogni quadro vale!’, l’iniziativa per bambini alla Pinacoteca Civica

L’evento rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni è pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte in modo ludico e coinvolgente

In occasione del Carnevale la Pinacoteca Civica apre le sue sale ai bambini con un’iniziativa speciale dal titolo: “A Carnevale ogni quadro vale!”; in programma domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 16.00 alle 19.00.

L’evento è pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte in modo ludico e coinvolgente, trasformando il museo in uno spazio di scoperta, fantasia e divertimento. Attraverso un itinerario interattivo, i bambini saranno guidati tra le opere della Pinacoteca alla scoperta di colori, personaggi misteriosi e dettagli nascosti; accompagnati da indovinelli, sfide visive e attività creative ispirate al clima festoso del Carnevale.

L’iniziativa è rivolta a bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati da un adulto, e ha l’obiettivo di stimolare l’osservazione attenta delle opere d’arte, la curiosità, la creatività verbale e il coinvolgimento emotivo.

L’esperienza mira a favorire un apprendimento ludico della storia dell’arte, rendendo la visita al museo un momento memorabile.

Il programma dell’iniziativa

Il programma prevede due momenti principali:

caccia all’indovinello, un percorso didattico tra le sale della Pinacoteca alla ricerca di enigmi ispirati alle opere esposte;

laboratorio creativo, durante il quale i bambini realizzeranno mascherine personalizzate, dando libero spazio alla fantasia.

Modalità di partecipazione e prenotazioni

La partecipazione è a numero limitato (massimo 15/20 partecipanti) ed è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero della Pinacoteca 0965/ 324822. È previsto un ticket d’ingresso di € 2,00.

La Pinacoteca invita famiglie e bambini a partecipare per festeggiare insieme il Carnevale; vivendo l’arte in modo nuovo, giocoso e coinvolgente.