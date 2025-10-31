Con Pino Arco ‘C’è sempre il sole’ a rincuorarci
Il nuovo singolo del cantautore reggino è disponibile su tutte le piattaforme digitali
31 Ottobre 2025 - 09:46 | di Domenico Suraci
Nel nuovo singolo “C’è sempre il sole” di Pino Arco il sole è sempre presente durante la giornata metafora di vita. Nella melodia del cantautore reggino con la consueta leggerezza invita alla consapevolezza di carpire ed interpretare il raggio prodotto dalla stella madre del nostro sistema solare come fonte di ispirazione per la musica e soprattutto per il suo potere di guarigione da momenti negativi.
Le considerazioni del musicista reggino a CityNow
“Da sempre il sole è stato elogiato nella letteratura, nella musica e nell’arte. In questa canzone ho voluto dare il mio piccolo contributo all’elogio del sole. Sappiamo tutti dei benefici del sole sulla nostra salute, alla nostra terra. È un farmaco naturale a giuste dosi, dà energia al corpo e migliora l’umore”.
Riguardo la produzione?
“Dal punto di vista musicale, non ho cambiato molto nella costruzione degli arrangiamenti, persiste ancora l’utilizzo di tastiere che grazie alla loro versatilità puoi creare nuovi suoni. Non escludo il ritorno alla vecchia maniera di registrare con chitarra, basso e batteria. Ringrazio molto Alessandro Magnisi, che ha curato l’arrangiamento”.
Una dedica?
“Dedico la canzone a coloro che stanno attraversando un periodo triste, buio, di non scoraggiarsi, perché c’è sempre il sole a darci una mano, a darci energie”.
Ascolta il nuovo brano: LINK
Pino Arco su Spotify: LINK