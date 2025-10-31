Con Pino Arco ‘C’è sempre il sole’ a rincuorarci

Nel nuovo singolo “C’è sempre il sole” di Pino Arco il sole è sempre presente durante la giornata metafora di vita. Nella melodia del cantautore reggino con la consueta leggerezza invita alla consapevolezza di carpire ed interpretare il raggio prodotto dalla stella madre del nostro sistema solare come fonte di ispirazione per la musica e soprattutto per il suo potere di guarigione da momenti negativi.

“Da sempre il sole è stato elogiato nella letteratura, nella musica e nell’arte. In questa canzone ho voluto dare il mio piccolo contributo all’elogio del sole. Sappiamo tutti dei benefici del sole sulla nostra salute, alla nostra terra. È un farmaco naturale a giuste dosi, dà energia al corpo e migliora l’umore”.