Otto studenti dell'Ite Piria hanno visitato Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles, incontrando l'eurodeputata Laura Ferrara e partecipando a un evento sull'innovazione

“La scuola entra nel Parlamento europeo”. È questo il titolo dell’incontro che ha visto come protagonisti assoluti otto alunni dell’Ite Piria di Reggio Calabria dal 2 al 5 dicembre scorso.

Si tratta di Maria Elisa Colombo, Eric Fiorillo, Alice Ligato, Joshua Gabriel Oloris, Santino Andrea Postorino, Melissa Rosace, Palma Valentino e Giovanni Davide Vilasi. Sono loro gli alunni selezionati che hanno avuto l’opportunità di visitare le sedi della Commissione e del Parlamento Europeo, accompagnati dai docenti Maria Pia Romeo e Domenico Ligato.

L’incontro con l’eurodeputata Laura Ferrara

Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con l’eurodeputata Laura Ferrara, fautrice di questo incontro, per la quale hanno realizzato una video-intervista, formulando diverse domande, fino ad arrivare a discutere insieme di scuola, Brexit e immigrazione.

I ragazzi hanno anche potuto visitare la stessa città di Bruxelles, dunque la Grand-Palace, la Cattedrale di San Michele, il Salon du Chocolat e l’ilot Sacrè, quartiere in cui erano presenti i vari mercatini di natale.

L’evento sull’innovazione e le nuove professioni

Durante la visita al Parlamento, il gruppo prescelto ha partecipato all’evento “L’innovazione e le nuove professioni nell’era digitale”, dove tre relatori, Barbare Costabile, project manager del Giffoni Innovation Hub, Alberto Matei, fondatore di Nomadi Digitali, e Luca La Mesa, social media expert della SingularityU Italy, hanno spiegato la relazione esistente tra le competenze da dover sviluppare per il futuro lavorativo e il raggiungimento dei propri sogni.

Attraverso un gioco di ruolo inoltre, gli studenti del Piria si sono vestiti da europarlamentari, grazie al “Parlamentarium”, un gioco di ruolo che dato loro la possibilità di trattare tematiche importanti come il problema della scarsità dell’acqua potabile o la polemica sull’utilizzo di chip sottocutanei per motivi di sicurezza, salute e tanto altro ancora.

Entusiasti dell’esperienza appena terminata alunni e docenti, tornati dal viaggio pronti a condividere informazioni e sentimenti.

Eva Saltalamacchia