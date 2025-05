Pistoiese: il presidente Iorio carica la squadra per la sfida al Ravenna

Perchè dalle nostre parti si guarda con attenzione a quello che accadrà nel percorso dei play off del girone D della serie D? Se ne parla da diversi mesi, da quando sono state pubblicate le graduatorie riguardanti i ripescaggi e davanti alla Reggina, in caso di vittoria finale per entrambe, sarebbe collocato il Ravenna, in prima posizione.

Domenica 18 maggio, quando gli amaranto giocheranno la finalissima al Granillo contro la Scafatese, il Ravenna affronterà in casa la Pistoiese dell’ex Ds Taibi. La compagine toscana, attraverso il proprio presidente Iorio, ha fatto sapere di voler arrivare fino in fondo: “Abbiamo costruito le fondamenta di un progetto importante di cui parla tutta Italia. Siamo uno dei pochi club italiani senza un centesimo di debito, perché finanziato con capitale proprio.

“Lo scorso anno dissi che volevamo arrivare più in alto possibile e lottare per i primi posti. Questo obiettivo è stato raggiunto conquistando i playoff, che ora vogliamo onorare fino in fondo cercando di vincere”.