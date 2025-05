Scafatese: l’ex Atzori sulla finale e la forza della Reggina

La Scafatese ha regolato il Sambiase con il più classico dei punteggi (2-0), giocando una gran partita e meritando l’accesso alla finale. Che si disputerà al Granillo contro la Reggina e per i campani in panchina ci sarà un ex amaranto, il tecnico Atzori: “Devo fare i complimenti alla mia squadra, ha continuato a esserci con la testa come nelle ultime settimane. Abbiamo lasciato un bel ricordo ai nostri tifosi. Si è mantenuto un livello alto nell’allenamento e nelle ultime partite. La squadra è cresciuta e ha fatto un buon torneo, anche se c’erano aspettative maggiori. Adesso ci concentriamo sulla finale playoff, la Reggina è una squadra molto forte, ma ci proveremo, è comunque è una gara secca“.

Leggi anche

“E’ sempre una finale, l’ultima gara della stagione. Conosco Reggio, ci sarà tanta gente, sono contento di tornarci. Ci sono stato da giocatore e allenatore e sono stato benissimo, ma chiaramente voglio provare a vincere“.