Reggina: le dichiarazioni di De Felice continuano a far discutere

Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate nel dopo partita dall’attaccante della Reggina De Felice, così ha parlato in conferenza stampa: “Sono felice per il gol, ma anche per avere battuto quelli che sono venuti qui. E’ giusto che abbiano perso perchè si sono andati a consegnare a Siracusa e oggi sono venuti qua a fare la guerra ed è giusto che questi personaggi abbiamo perso.

Secondo me, come secondo tutta la squadra, il campionato poteva essere riaperto perchè sono una buona squadra e invece sono andati a consegnarsi a Siracusa e quindi eravamo nervosi, ma per il raggiungimento della vittoria. Sportivamente noi dobbiamo mangiarci tutti, abbiamo avuto indicazioni chiare, dobbiamo vincere i play off e faremo la guerra a tutti. Chi viene domenica la Scafatese? Dobbiamo vincere”.

Oggi il patron Ballarino, intervenendo su RadioVideotouring, ha cercato di abbassare i toni traducendo il consegnarsi di De Felice in “stimoli differenti…”.

