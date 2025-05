La Reggina risponde alla Vibonese: il comunicato della società amaranto

"Restiamo sorpresi dalla reazione ingiustificata e non misurata della Vibonese"

Con riferimento al comunicato stampa della U.S. Vibonese Calcio, la Società riscontra che esso ha ad oggetto non dichiarazioni della dirigenza reggina, bensì solo una capziosa interpretazione di una frase innocente pronunciata da un giovane calciatore della Reggina, che peraltro, se letta nel contesto del discorso e dell’intera intervista, non lascia spazio alcuno a polemiche nè sottende accuse formali o maliziosa dietrologia.

Leggi anche

Piuttosto, restiamo sorpresi dalla reazione ingiustificata e non misurata della Vibonese, che evidentemente vive la questione con particolare tensione, considerato anche quanto già in precedenza dichiarato dallo stesso tecnico Facciolo circa la partita con il Siracusa nonché gli atteggiamenti provocatori verso la nostra tifoseria durante la partita.

Leggi anche

Ci auguriamo che si possano evitare questi atteggiamenti inutilmente polemici ed aggressivi e ci si possa concentrare solo sulle questioni di campo, in vista dell’importante appuntamento della prossima domenica.