Cannizzaro presenta una proposta di legge: ‘Aumentare numero di assessori nei comuni sotto i 10 mila abitanti’

Il deputato (e coordinatore regionale) Francesco Cannizzaro e il collega di Forza Italia Francesco Rubano hanno presentato una proposta di legge per aumentare il numero di assessori nelle giunte comunali dei centri con meno di diecimila abitanti. L’obiettivo è offrire ai sindaci un supporto amministrativo maggiore e una migliore rappresentatività politica, senza incidere sulle spese pubbliche.

Secondo i promotori, due assessori in più permetterebbero una gestione più efficace dell’ente locale, migliorando la capacità decisionale e amministrativa. la proposta nasce dalla necessità di rafforzare le amministrazioni comunali, spesso a corto di personale e risorse per affrontare le sfide quotidiane.

Cannizzaro sottolinea che l’iniziativa non comporta costi aggiuntivi per le casse pubbliche, puntando esclusivamente a un rafforzamento organizzativo. La misura, sostiene Forza Italia, rappresenta un’opportunità per dare maggiore impulso all’azione amministrativa nei piccoli comuni, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini.