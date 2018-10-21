Molto spesso alla grande partita di calcio, si associano pizza e birra. E l’Hostaria dei Campi in questo senso ti offre la soluzione migliore, quella qualitativamente più soddisfacente, quella più comoda.

Perché grazie alla presenza di schermi visibili per tutto il locale, ci sarà la possibilità questa sera di assistere al match tanto atteso, il derby della Madonnina tra l’Inter ed il Milan. Appuntamento da non perdere per i grandi appassionati di calcio, per una sfida che può dire moltissimo per l’una e l’altra squadra.

Approfitta per gustare oltre alla pizza tradizionale anche le novità del momento, quelle che oggi vanno per la maggiore: “la pizza con crudo e burrata” e la pizza con impasto ai cereali e farina integrale, preparata anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)