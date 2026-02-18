Reggio chiama, i volontari di Plastic Free rispondono. Pulizia straordinaria in Via Marina

Dopo il violento ciclone che la scorsa settimana ha colpito il territorio reggino, lasciando segni evidenti lungo il litorale cittadino e in particolare sulla Via Marina, Plastic Free Reggio Calabria annuncia un nuovo evento di clean up della spiaggia, aperto a tutta la cittadinanza.

“Le immagini dei danni provocati dal ciclone sono state sotto gli occhi di tutti e, ovviamente, non potevamo restare a guardare. Le mareggiate e le raffiche di vento hanno riversato sulla costa grandi quantità di rifiuti, plastica e detriti, aggravando una situazione ambientale già fragile. La bellezza del nostro lungomare è stata messa a dura prova da un evento che ha evidenziato, ancora una volta, quanto sia necessario un impegno costante per la tutela del nostro ecosistema marino”, dichiarano le referenti reggine di Plastic Free organizzatrici dell’evento: Ludovica Monteleone, Serena Pensabene e Federica Repaci.

Una chiamata alle armi che ha già portato a una fortissima risposta della cittadinanza: insieme a Plastic Free, in questo nuovo appuntamento, ci saranno anche Anffas, il Corpo Europeo di Solidarietà, AIPD Reggio Calabria, i giovani di Reggio Forum delle Idee 2031 e Kamaffari.

L’evento è previsto per domenica 22 febbraio alle ore 10:00, con appuntamento all’Arena dello Stretto. La partecipazione è libera e aperta ad adulti e piccini.

Per prendere parte all’evento è necessario iscriversi gratuitamente cliccando “Partecipa” al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/14088/22-feb-reggio-di-calabria.

Plastic Free rinnova così il proprio impegno per la salvaguardia del territorio e invita cittadini e associazioni a prendere parte all’iniziativa, quale gesto concreto di collaborazione civica in un momento particolarmente delicato per la città.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.