Reggio, foce del Calopinace pulita dai volontari di Plastic Free e Differenziamoci Differenziando

Il primo appuntamento di pulizia dell’anno, lanciato dall’organizzazione in blu, si conclude con un bilancio molto positivo: un totale di 153 sacchi di rifiuti raccolti, tra plastica, indifferenziato, vetro e rifiuti ingombranti.

Oltre 40 i volontari che hanno partecipato all’evento. Adulti e bambini si sono riuniti per lo stesso scopo: ridare dignità a un luogo importante della città, ancora di più se si considera la sua vicinanza al mare. La spiaggia antistante la struttura dell’Università Mediterranea versava, infatti, in una condizione di serio degrado con un rischio concreto di dispersione dei rifiuti in mare. Le tre intense ore di lavoro dei volontari hanno permesso di trasformare completamente l’intera area, ripulendola e riqualificandola.

Leggi anche

Grazie all’impegno dei referenti locali Davide Arillotta, Serena Pensabene, Beatrice Romeo e Ludovica Monteleone e alla consueta collaborazione con l’associazione reggina Differenziamoci Differenziando, è stata registrata una grande partecipazione, ma la speranza è che nei prossimi eventi il numero di volontari attivi continui ad aumentare.

L’augurio è che il messaggio di cambiamento che l’associazione vuole diffondere arrivi sempre più forte alla popolazione per aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla dispersione dei rifiuti nell’ambiente e informare sui benefici di uno stile di vita più sostenibile e rispettoso del Pianeta.

Per restare informati sui prossimi appuntamenti, il consiglio è di seguire le pagine social di Plastic Free (Facebook, Instagram e Linkedin) e dei referenti locali, oltre che il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.