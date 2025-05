Basket, finalmente playoff: la Redel Viola pronta alla sfida contro Monopoli

Poche ore alla palla a due, è il momento della verità per la Viola: i neroarancio iniziano da Monopoli il percorso per la promozione in B nazionale

Si torna a respirare e sognare basket in riva allo Stretto. Riparte la serie B Interregionale con l’ultima e decisiva fase dei playoff valevoli per la tanto agognata promozione in B nazionale.

Si gioca al meglio delle tre e le ambizioni della Redel Viola saranno messe a dura prova da un avversario ostico: la Manelli Basket Monopoli, capolista del Play-In.

Poche ore alla palla a due delle 19.00 alla Tendostruttura monopolese. È il momento, per la squadra e la piazza reggina, di voltare pagina e dimenticare una fase a orologio arida di soddisfazioni, e che ha messo semmai in evidenza le difficoltà del gruppo neroarancio al cospetto di compagini di volta in volta dimostratesi più esperte e compatte del giovane roster allestito quest’estate (e “stravolto” dall’infortunio del capitano Fernandez e dal mercato) dalla “premiata ditta” Laganà & Vita.

Si parte dai “quarti” ma saranno tutte delle vere e proprie finali che la Viola si appresta ad affrontare senza il fattore “casa”, ma c’è da scommettere che il pubblico neroarancio non farà mai mancare il proprio supporto ai propri beniamini.

Leggi anche

L’avversario

La formazione guidata da coach Ostuni (subentrato a Carolillo dopo le dimissioni) e capitanata dall’esperto play Marco Formica, si distingue per un assetto ben strutturato e rodato, pensato per competere ad alti livelli. In cabina di comando opera Donato Vitale, regista d’esperienza con spiccata intelligenza cestistica, capace di orchestrare il gioco e assumersi responsabilità nei momenti più delicati della gara.

Tra gli esterni, oltre alla pericolosa guardia-ala serba Djordje Pazin, emerge l’apporto di Timmy Aguzzoli, già protagonista nella passata stagione con la maglia neroarancio. Dotato di ottima tecnica individuale e grande intensità, rappresenta una risorsa preziosa in entrambe le metà campo: pericoloso dal perimetro e aggressivo nelle penetrazioni verso il canestro.

Nel reparto lunghi, il binomio composto da Henry Preira e Alessandro Spatti offre solidità e versatilità. Preira, con esperienze internazionali alle spalle, si fa notare per la sua capacità di muoversi efficacemente sia spalle che fronte a canestro. Al suo fianco, Spatti fornisce consistenza fisica, dominando a rimbalzo e proteggendo il ferro con autorità.

La panchina pugliese non è da meno, con elementi pronti a lasciare il segno in ogni rotazione. Andrea Calisi rappresenta un cambio affidabile per gli esterni, mentre il serbo Jakov Milosevic porta impatto fisico e dinamismo sotto le plance. A completare la rosa ci sono giovani in crescita e giocatori funzionali al sistema di squadra, garanzia di stabilità e continuità nel lungo periodo.

Arbitri della serata i signori Marcello gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Stefano Pezzella di Arzano (NA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social delle due società.