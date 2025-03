Progetti PNRR a Gerace, Lizzi: ‘Abbiamo lavorato con responsabilità’

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rudi Lizzi interviene per fare chiarezza sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a Gerace, rispondendo all’interrogazione presentata dal Consigliere Galluzzo.

Dall’analisi della documentazione disponibile e dal resoconto degli uffici competenti, emerge che, nel periodo compreso tra l’11 maggio 2023 e il 9 giugno 2024, i progetti legati al PNRR hanno subito un significativo rallentamento. Il mancato coordinamento istituzionale e una gestione poco incisiva delle criticità hanno compromesso l’avanzamento delle opere, causando ritardi importanti.

Dal 10 giugno 2024, con l’insediamento della nuova amministrazione, è stato avviato un metodo di lavoro più strutturato ed efficace. La politica è tornata a svolgere il proprio ruolo di regia, affiancando gli uffici, interfacciandosi con le istituzioni competenti sia a livello regionale che nazionale e accelerando le procedure per sbloccare i progetti.

Grazie a un’azione concreta e incisiva, l’amministrazione Lizzi ha messo in moto interventi rimasti in stallo e ha portato avanti con determinazione le opere finanziate dal PNRR. Tra i principali risultati raggiunti:

“Abbiamo scelto di non perdere tempo in sterili polemiche, ma di lavorare con responsabilità per garantire alla comunità di Gerace i benefici previsti dal PNRR”, dichiara il Sindaco Rudi Lizzi. “Questa interrogazione ci ha dato l’opportunità di far conoscere ai cittadini lo stato reale delle cose e l’impegno della nostra amministrazione nel recuperare il tempo perso.”