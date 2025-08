Polisportiva Futura, confermati Pizetta e Parisi per la nuova stagione

La Polisportiva Futura dimostra di voler puntare sulla continuità e sull'esperienza per affrontare al meglio il prossimo campionato di A2 Elite

La Polisportiva Futura comunica con soddisfazione il rinnovo di due colonne della squadra: il laterale brasiliano Eriel Pizetta e il portiere Paolo Parisi, entrambi fondamentali per il progetto giallo-blu.

Eriel Pizetta, classe 1990, si conferma per un’altra stagione. Il dinamico calcettista brasiliano ha vissuto un biennio d’impatto straordinario in giallo-blu. Oltre alle sue doti tecniche – ottima lettura di gioco, solidità difensiva e tiro preciso – Pizetta si è dimostrato un punto di riferimento anche fuori dal campo, dedicandosi con passione ai giovani della Scuola Calcio Futura. Pedina cardine di tutto il progetto, determinante ed in gol quando conta.

Paolo Parisi, portiere reggino classe 1997, rinnova per il sesto anno consecutivo.Ha ormai la maglia della Futura cucita addosso. Parisi ha mostrato una crescita costante, diventando uno dei migliori estremi difensori del campionato. Nella passata stagione è stato preciso, costante e determinante, ancora una volta regalando prestazioni di alto livello con parate spettacolari e grande personalità.

Con queste due importanti riconferme, la Polisportiva Futura dimostra di voler puntare sulla continuità e sull’esperienza per affrontare al meglio il prossimo campionato di A2 Elite.