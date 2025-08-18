Radiologia di Polistena senza personale, Usb: “Smantellamento della sanità pubblica per favorire il privato”

La Radiologia dell’ospedale di Polistena, diretta dal dott. Cordopatri, è ormai al centro di una crisi che non può più essere ignorata. Parliamo di una struttura che negli anni ha rappresentato un presidio di efficienza e qualità, capace di garantire decine di migliaia di prestazioni annuali e dotata di tecnologie moderne, ma che oggi rischia il collasso per l’assenza di personale e per l’incapacità gestionale dell’ASP di Reggio Calabria.

Carenza di organico e turni massacranti

La carenza cronica di organico ha costretto per troppo tempo a ricorrere a turni massacranti, straordinari continui e soluzioni tampone. Una gestione incomprensibile, che ha scaricato tutto il peso sui lavoratori e ha messo a rischio la tenuta stessa del servizio.

È inaccettabile che un reparto definito “fiore all’occhiello” venga lasciato in questo stato, senza risposte concrete né interventi immediati.

Come organizzazione sindacale riteniamo indispensabile che le figure professionali individuate con i recenti concorsi dell’ASP di Reggio Calabria sia per “Tecnico Sanitario di Radiologia Medica” sia per “dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina radiodiagnostica” vengano assegnate in maniera prioritaria a Polistena. È l’unico modo per salvaguardare un servizio che ha dimostrato sul campo la propria efficienza e che serve un bacino di utenza vastissimo.

Il significato politico dello smantellamento

Depotenziarlo o lasciarlo soffocare nella carenza di organico non è solo una scelta scellerata, è un atto che ha un significato politico preciso: spingere i cittadini verso la sanità privata, dove chi ha soldi si cura e chi non può resta in lista d’attesa. Questa logica è già sotto gli occhi di tutti: liste infinite nel pubblico, porte spalancate nel privato.

La denuncia di USB

USB denuncia con forza questo disegno di smantellamento della sanità pubblica e si batterà perché la Radiologia di Polistena venga rafforzata subito, con personale stabile e con un piano di investimenti chiaro.

Non si tratta solo di tutelare i lavoratori che ogni giorno garantiscono il servizio, ma di difendere il diritto alla salute della popolazione di tutta la Piana. Difendere la Radiologia di Polistena significa difendere il diritto universale alla salute e dire no al progetto di chi vuole consegnare la sanità calabrese nelle mani di cliniche e laboratori privati.