Reggio, furto aggravato di energia elettrica ad Arghillà: due arresti

Nel servizio della Polizia Locale anche il recupero di alloggi Aterp, sanzioni per rifiuti abbandonati e sequestro di prodotti da forno

La Polizia Locale di Reggio Calabria negli ultimi giorni ha posto in essere numerose attività nei settori di intervento di specifica competenza, utilizzando tutte le componenti specialistiche del Corpo.

In particolare, a seguito di mirato servizio svolto nell’ambito del progetto nazionale e transnazionale focus ‘ndrangheta, in località Arghillà, sono state arrestate due persone perché colte in flagranza del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Nel medesimo servizio, che si è giovato anche di tecnici Enel, Sorical ed Aterp, sono state individuate ed affidate al gestore pubblico (Aterp) tre unità immobiliari disabitate e parzialmente vandalizzate.

I controlli su rifiuti e commercio abusivo

Sul fronte del decoro urbano continua senza sosta la lotta all’abbandono illecito di rifiuti che ha consentito di individuare molteplici trasgressori tra i quali numerosi titolari di esercizi commerciali. In ambito annonario inoltre, nella zona nord della città, è stato individuato un ambulante che poneva abusivamente in vendita prodotti da forno.

Oltre al sequestro della merce (circa 20 kg di pane) è scattata una pesante sanzione pecuniaria attese anche le precarie condizioni igieniche degli alimenti in vendita stipate nel cofano di un’autovettura non idonea all’uopo.

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Per i soggetti denunciati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. I servizi di tal guisa continueranno anche nei prossimi giorni.