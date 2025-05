Controlli della Polizia Locale a Reggio: sequestrata auto rubata, multe e denunce

Polizia Locale, continua senza sosta l’attività del Corpo su molteplici fronti. Negli ultimi due giorni denunciate 6 persone. Minacce e oltraggi per una “multa” La Polizia Locale di Reggio Calabria ha avviato una serie di attività sui territorio che hanno consentito di deferire all’autorità giudiziaria ben sei persone per varie reati.

In particolare a seguito di mirati servizi si polizia stradale, sono state denunciate 4 persone per appropriazione indebita , violazione di ordine dell’autorità e lesioni colpose. Sempre a seguito di ordinari servizi di polizia stradale, un cittadino è stato deferito per oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia aggravata in quanto a seguito di una attività sanzionatoria ha inveito contro il personale oltraggiandolo e minacciandolo.

Dopo le formalità si rito il soggetto, è stato appunto denunciato a piede libero. Nella notte di giovedì è stata inoltre rinvenuta e sottoposta a sequestro per consegna al legittimo proprietario un’autovettura rubata poche ore prima.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale sono circa 500 i pezzi di merce sequestrata e 10. 000 euro il valore delle sanzioni contestate negli ultimi 7 giorni. L’attività proseguirà senza sosta anche nei giorni a seguire. I procedimenti penali sono ancora in fase di indagine preliminare pertanto a carico degli indagati vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva