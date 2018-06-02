Polo Museale della Calabria, ecco la lista dei monumenti statali aperti durante la stagione estiva
Dal 4 giugno al 30 settembre i luoghi della cultura statali calabresi aprono anche di lunedì: l'elenco da Cosenza a Gioia Tauro con direttori e contatti
02 Giugno 2018 - 12:23 | di Eva Curatola
Il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, comunica che dal 4 giugno al 30 settembre 2018 rimarranno aperti al pubblico i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito elencati anche di lunedì ad eccezione della Galleria Nazionale di Cosenza che non effettuerà l’apertura di lunedì nel solo mese di agosto.
- Galleria Nazionale di Cosenza (Cosenza)
Direttore: Domenico Belcastro
mail: pm-cal.gallerianaz-cs@beniculturali.it
- Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Direttore: Rossana Baccari
mail: pm-cal.sanfrancesco@beniculturali.it
- La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Direttore: Rossana Baccari
mail: pm-cal.cattolica@beniculturali.it
- Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)
Direttore: Rossana Baccari
mail: pm-cal.lecastella@beniculturali.it
- Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia – (Vibo Valentia)
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal.capialbi@beniculturali.it
- Museo Archeologico Nazionale di Crotone (Crotone)
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.crotone@beniculturali.it
- Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal.sibaritide@beniculturali.it
- Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal.kaulon@beniculturali.it
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.capocolonna@beniculturali.it
- Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Locri (Reggio Calabria)
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal.locri@beniculturali.it
- Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)
Direttore: Faustino Nigrelli
mail: pm-cal.mileto@beniculturali.it
- Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Amendolara (Cosenza)
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal@beniculturali.it
- Museo Archeologico Lametino – Lamezia Terme (Catanzaro)
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal@beniculturali.it
- Museo Archeologico di Metauros – Gioia Tauro (Reggio Calabria)
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal@beniculturali.it
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