Reggio Calabria, chiusi i varchi sotto il ponte di Sant’Anna: stop al degrado

Sono stati chiusi i varchi di accesso sotto il ponte di Sant’Anna, una delle zone più critiche di Reggio Calabria sul fronte del degrado urbano. Le due campate, da tempo trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto, sono state definitivamente interdette con l’installazione di barriere in cemento.

Dopo l’ennesima segnalazione e l’ennesimo intervento di bonifica, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere fine all’abbandono sistematico di rifiuti. L’area è stata completamente ripulita: rimossi materassi, paraurti, tavolini, mobili rotti e rifiuti di ogni genere. Ora non si potrà più entrare.

Una decisione drastica, ma necessaria, per fermare gli atti di inciviltà che ogni giorno compromettevano il decoro e la sicurezza dell’area. E non si esclude che soluzioni simili possano essere replicate in altri punti sensibili della città.

Uno dei varchi sotto il Ponte S.Anna prima dell’intervento di pulizia

Prosegue l’impegno dell’assessore all’ambiente Filippo Burrone, che insieme all’azienda Ecologia Oggi sta monitorando le principali criticità, a partire dalla zona di Modena, proprio di fronte al centro sportivo Coni. Anche lì, nonostante interventi continui di pulizia, l’inciviltà continua a prevalere con nuovi abbandoni nel giro di poche ore.

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: proteggere gli spazi pubblici e tutelare il diritto dei cittadini a vivere in una città più pulita e sicura.