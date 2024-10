Abate riprende Occhiuto: ‘Prima del Ponte c’è altro a cui pensare’

"Non pensi al Ponte quando c'è ancora un'intera Calabria con gravissimi problemi di viabilità". Il monito della Senatrice

L’intervento del neo presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, riguardante il ponte sullo Stretto ha mosso gli animi della senatrice Abate che, in un post su Facebook ha stilato un lungo elenco di cose a cui pensare prima di parlare della maxi infrastruttura di cui si parla da oltre 20 anni.

Abate contro Occhiuto sul Ponte sullo Stretto

“Le elezioni regionali sono finite e innanzitutto mi preme augurare un buon lavoro a tutti i neo eletti in Consiglio Regionale. Un in bocca al lupo al Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto, che ha già esordito dichiarandosi favorevole alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina”.

La senatrice del Gruppo Misto,Rosa Silvana Abate, ha quindi aggiunto: