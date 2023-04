Ponte sullo Stretto, Catalfamo in Commissione: "L'Italia non può più farne a meno"

Domenica Catalfamo è stato audita, in quanto esperto, presso l’Aula della Commissione Ambiente, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Il Presidente Sezione Calabria dell’Associazione italiana per l’ingegneria del traffico e dei trasporti (Aiit) che ha ripercorso tutte le attività svolte, negli anni, in particolar modo tra il 2020 ed il 2021, quando l’ingegnere di Reggio Calabria ha ricoperto, su volere della compianta Presidente Jole Santelli, il ruolo di assessore regionale alle infrastrutture.

“Già il gruppo di lavoro dell’epoca, nato sempre all’interno del Governo e che ha visto a confronto le regioni Calabria e Sicilia, pur essendo orientato a vagliare più soluzioni per l’attraversamento stabile, aveva capito l’importanza di questa opera e sancito definitivamente che “sussistono forti motivazioni per la realizzazione”. Ciò – ha spiegato l’ing. Catalfamo – credo vada riconosciuto come valenza obiettiva”.

Il suo intervento prosegue sul fronte della rete Ten-T:

“Rispetto al nuovo regolamento delle reti TEN-T si è espresso il comitato economico e sociale europeo, un organo consultivo che si esprime su revisioni di regolamento ed ha dato ampia conferma nell’ottica che sia necessario un coordinamento dei corridoi di trasporto europei con i corridoi ferroviari per il trasporto merci. A questa indicazione, che sancisce il completamento della rete Core entro il 2030, non so come questa nazione si possa presentare senza il Ponte sullo Stretto visto che in questo momento c’è una brusca interruzione nel passaggio delle merci”.

Poi spazio ad un’analisi dei benefici:

“Rispetto alla questione core, vorrei mettere in evidenza che oggi, un treno ci mette almeno due ore ad attraversare lo Stretto, cioè lo stesso tempo di una tratta di 400 km con l’alta velocità. Qualora si riuscisse entro il 2030 a realizzare l’alta velocità, questi treni non potrebbero essere smontati con facilità, ma dovrebbero essere costruiti dei convogli appositi, in assenza del Ponte, adatti ad attraversare lo Stretto con i traghetti, con costi elevatissimi e di certo non sostenibili”.

Catalfamo ha poi puntato i riflettori su un tema molto caro all’intera comunità reggina e messine, l’area integrata dello Stretto: