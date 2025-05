Il ponte sullo Stretto e l’interessamento di Salvini, Ciucci: ‘È determinato. Ci sentiamo ogni giorno’

Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina sta proseguendo con grande impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, e Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha ribadito l’intensità e la determinazione con cui si sta lavorando. In un’intervista esclusiva a CityNow, Ciucci ha confermato la costante attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nei confronti del progetto.

“Il ministro Salvini è fortemente determinato. Ci sentiamo quotidianamente più volte al giorno, anche tramite messaggi e WhatsApp, per aggiornamenti quasi in tempo reale sull’opera. Questo è un progetto che non riguarda solo la connessione tra le due coste, ma un completamento del corridoio europeo che avvicinerà ulteriormente le due regioni all’Europa”, ha affermato Ciucci.

Ciucci ha spiegato che il ponte non rappresenta solo un’opera infrastrutturale tra le due sponde dello Stretto, ma un’opportunità strategica per l’intero Sud Italia. Il progetto è visto come una chiave per ridurre le distanze, non solo fisiche ma anche temporali, tra le regioni del Sud e il resto d’Europa. Ha fatto riferimento a progetti storici come la Autostrada del Sole e l’alta velocità, che hanno significativamente abbattuto le distanze tra le principali città italiane.

“Con il ponte sullo Stretto, le distanze si misureranno in tempo“, ha aggiunto Ciucci, rimarcando l’impatto che l’opera avrà nel trasformare il modo in cui le persone si sposteranno tra la Sicilia e la Calabria.

Le parole di Matteo Salvini

Il Ministro Salvini, nei giorni scorsi, ha partecipato da remoto ad un incontro tra la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e Pietro Ciucci, svoltosi presso il Comune. Durante l’incontro, Salvini ha ribadito l’importanza di questo progetto per l’intero paese e per il Sud Italia, assicurando il suo continuo supporto e sottolineando il grande valore che il ponte avrà per le città di Messina e Villa San Giovanni.

“Il nostro obiettivo – ha detto ancora Ciucci – è massimizzare le ricadute socio-economiche del ponte sullo Stretto, in favore delle città di Villa San Giovanni e Messina“.

Salvini ha inoltre confermato che il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) sarà un passaggio cruciale per l’approvazione finale del progetto. Una volta ottenuto il via libera, i cantieri potranno partire, avviando la realizzazione di questa infrastruttura che avrà un impatto significativo su tutta l’area dello Stretto.