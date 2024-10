Ponte sullo Stretto, Ornella Vanoni da Fazio: ‘Ma chi c… se ne frega’

«Adesso vi dico alcune cose», ha commentato Ornella Vanoni nel corso dell’ultima puntata a «Che tempo che fa» sul Nove. Con la sua ironia, la cantante ha esposto il suo pensiero relativo al progetto del ponte sullo Stretto.

«Salvini vuol fare il ponte. Ho saputo soltanto da poco che sarebbe il ponte più lungo del mondo. Ma chi c… se ne frega? – ha detto Vanoni -. Noi viviamo a Milano, non apriamo più le finestre perché preferiamo le nostre puzze a quella roba tremenda che entra dentro. Non ci sono le ferrovie che arrivano fino a Reggio Calabria, non ci sono le strade, come si arriva fino al ponte?»