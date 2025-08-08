Ponte sullo Stretto, il chiarimento sui costi: ‘Tariffe tra le più basse del mondo’

"Il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata"

In merito ad alcune affermazioni sulle tariffe per l’attraversamento del ponte sullo Stretto di Messina, la Società chiarisce che il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata.

Si tratta di valori sensibilmente inferiori agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell’Opera l’integrale copertura dei costi operativi e di quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, una comparazione con una selezione di grandi infrastrutture estere a pedaggio – tra cui Øresund Bridge (Danimarca-Svezia), Monte Bianco (Italia-Francia), Storebælt Bridge (Danimarca) e Golden Gate Bridge (USA), Tunnel della Manica (Francia–Regno Unito) – evidenzia come il Ponte sullo Stretto di Messina, pur rappresentando un’opera di eccezionale complessità ingegneristica, presenti la tariffa di attraversamento più bassa.

Si rileva, infine, che il confronto diretto tra i costi/Km per autoveicoli non è metodologicamente corretto per opere puntuali come ponti e tunnel, i cui pedaggi riflettono non la distanza percorsa ma la complessità tecnica, i costi di costruzione ed esercizio e il contesto infrastrutturale nonché i benefici per gli utenti.