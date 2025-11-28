Ponte sullo Stretto, arrivano le motivazioni della Corte dei Conti. Il MIT: ‘Al lavoro per superare i rilievi’
"Continua l'iter per la realizzazione anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea". La nota del Ministero
28 Novembre 2025 - 06:17 | Comunicato Stampa
Il Ministero prende atto delle motivazioni della Corte dei Conti. Continua l’iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea.
L’impegno per il Ponte sullo Stretto
Tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi emersi e dare finalmente all’Italia il Ponte sullo Stretto, un’opera unica al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità