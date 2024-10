Moratti a Salvini: ‘Basta Ponte sullo Stretto, non è necessario. Pensi alla Lombardia’

Da sempre esiste un fronte del “no” al Ponte sullo Stretto, questa volta, però, l’appello arriva non più dal Meridione, bensì dal Nord, per la precisione, dalla candidata alle prossime elezioni Regionali in Lombardia, Letizia Moratti.

In un commento rilasciato ai microfoni dell’emittente Telelombardia, l’ex sindaco di Milano ha definito il Ponte sullo Stretto “un’opera non essenziale per il Paese”.

La candidata al posto di Governatore ha voluto accendere i riflettori sulle infrastrutture per il Nord visto che, secondo la sua opinione, il Ministro Salvini è troppo impegnato sulla creazione del ponte che collegherebbe Sicilia e Calabria, ma non solo.

