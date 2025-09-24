Ponte sullo Stretto, Morelli: ‘Con Corte dei Conti normali interlocuzioni tra amministrazioni’
"Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte, l'auspicio è che non ci siano rallentamenti" così Morelli, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess
24 Settembre 2025 - 17:54 | Comunicato Stampa
“Con la Corte dei conti ci sono “normali interlocuzioni tra amministrazioni. Ci state delle richieste di approfondimento e, quindi, verranno immediatamente consegnate alla Corte perché la Corte ha fatto un immane lavoro”.
Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, ha commentato a margine di un convegno di Banca Mediolanum i rilievi alla delibera Cipess sul
Ponte sullo Stretto da parte della magistratura contabile.
“Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte – ha aggiunto – l’auspicio è che non ci siano rallentamenti. E’ comprensibile che con una mole di lavoro così importante ci possano essere
ulteriori richieste di approfondimento”.