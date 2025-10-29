Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Sorpresi dalla Corte dei Conti, ma il progetto va avanti’
L'AD della Stretto di Messina: “Iter corretto e conforme, attendiamo le motivazioni”
29 Ottobre 2025 - 23:51 | Comunicato Stampa
“Abbiamo accolto con grande sorpresa l’esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei Conti, che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la Delibera CIPESS n. 41/2025 del Ponte sullo Stretto” — ha commentato l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.
“Tutto l’iter seguito è stato sempre svolto nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte. Restiamo in attesa delle motivazioni, mantenendo l’impegno di portare avanti l’Opera, missione che ci è stata affidata da tutto il Governo e dal Ministero delle Infrastrutture, in attuazione delle leggi approvate dal Parlamento italiano”.