Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti sul ricorso al TAR: ‘Lo ripresenteremo’

"Legambiente, Lipu e Wwf Italia - si legge nella nota - ribadiscono le contestazioni di merito sollevate, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario"

“Ricorso ‘prematuro’: così il Tar del Lazio, con una lunga e articolata analisi giuridica, ha ritenuto essere il ricorso presentato dalle Associazioni Legambiente, Lipu e Wwf Italia contro la Valutazione d’impatto Ambientale positiva rilasciata per il Ponte sullo Stretto di Messina.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché l’atto impugnato, il parere Via, anche alla luce della normativa speciale approvata per il Ponte, è da ritenersi “endoprocedimentale”, cioè interno al procedimento di approvazione dell’opera che si conclude solo con la delibera Cipess; il parere Via prima di questa e senza di questa non produce effetti, per cui allo stato non lede diritti o interessi e pertanto non può essere impugnato”. Lo scrivono Wwf Italia, Legambiente e Lipu in una nota congiunta.

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La strategia delle associazioni e la decisione del Tar

“Nessuno stop sostanziale all’azione delle Associazioni – aggiungono le ong -. Lo stesso Tar, infatti, riconosce che ‘in ogni caso, non può essere biasimata la strategia difensiva osservata dalla parte ricorrente, che ha cautelativamente impugnato i ‘pareri’ della Commissione, nel dubbio che l’interpretazione del d.l. n. 35 del 2023 ne potesse precludere l’impugnativa successiva’. Si tratta dunque di una decisione procedurale, nell’ambito della quale il Tar rammenta la necessità che la decisione finale del Cipess per il Ponte, così come per le cosiddette Grandi Opere, sia accompagnata ‘da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale'”.

“Legambiente, Lipu e Wwf Italia – conclude il comunicato congiunto – ribadiscono le contestazioni di merito sollevate, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e, anche alla luce delle indicazioni date dalla sentenza, le stesse saranno riproposte in sede di ricorso alla delibera Cipess“.

Fonte: Ansa Calabria