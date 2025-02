Ponte, Ripepi: ‘L’opera del secolo, vergognosa l’opposizione di Falcomatà e Caminiti a Bruxelles’

“È con grande indignazione che esprimo il mio profondo disappunto per la scelta del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e del Sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, di recarsi a Bruxelles per chiedere l’interruzione del progetto del Ponte sullo Stretto. Questo atto è un vero e proprio affronto nei confronti della nostra comunità e una mancanza di rispetto verso le enormi potenzialità che questa grande opera porta con sé.” – ha dichiarato il Consigliere Comunale di Reggio Calabria e Segretario Regionale di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi.

“Il Ponte sullo Stretto non è solo un’opera di ingegneria unica nella storia dell’umanità: è una promessa di riscatto per la nostra terra. Per la prima volta nella storia recente, il nostro Governo sta investendo miliardi di euro per modernizzare le infrastrutture primarie di Calabria e Sicilia, creando nuove autostrade, ferrovie e reti di alta velocità. Un’opera straordinaria che renderà la nostra regione connessa al resto d’Europa e capace di crescere economicamente come mai prima.” – ha sottolineato Ripepi – “Gli investimenti che oggi affluiscono nel nostro territorio sono una risorsa unica e irripetibile. Mai come oggi, la Calabria e la Sicilia hanno avuto accesso a una quantità così ingenti di risorse destinate a migliorare la qualità della vita e le opportunità per le future generazioni. È inaccettabile che i rappresentanti politici locali, che dovrebbero difendere gli interessi dei loro cittadini, scelgano invece di opporsi a una realizzazione che potrebbe cambiare per sempre il destino della nostra terra.”