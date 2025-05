Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Cantieri entro l’estate 2025. L’alta velocità arriverà a Reggio’

“L’obiettivo è partire coi cantieri per il Ponte sullo Stretto entro l’estate e Villa San Giovanni e Messina cambieranno completamente volto,” ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e vicepremier, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme.

Cantieri lunghi sette anni: il piano per il Ponte sullo Stretto

Il ministro ha aggiunto che i lavori non dureranno solo qualche mese, ma almeno sette anni, con un cambiamento radicale non solo per le città di Villa San Giovanni e Messina, ma per l’Italia intera. Salvini ha anche sottolineato come il progetto del Ponte stia guadagnando consensi tra coloro che inizialmente erano contrari.

Alta velocità e il Ponte: la visione del governo

“Ci sarà l’alta velocità che arriverà a Reggio Calabria,” ha spiegato Salvini. “Altrimenti non ha senso fare il ponte.” Il ministro ha anche espresso la sua opinione sulle opposizioni ideologiche e su chi rifiuta qualsiasi tipo di sviluppo, tra cui Tav, Mose, ferrovie, alta velocità e Olimpiadi. “C’è gente che non vuole nulla”, ha detto, enfatizzando come il ponte rappresenti un’opportunità di cambiamento, sviluppo economico e miglioramento della qualità della vita per calabresi e siciliani.

Controllo contro infiltrazioni: Salvini rassicura sulla gestione dei fondi

Il ministro ha anche annunciato che ieri è stato insediato un nuovo organismo per monitorare il progetto e prevenire infiltrazioni criminali, un rischio che può verificarsi in qualsiasi grande appalto, non solo in Calabria, ma anche in Lazio o Lombardia. Salvini ha aggiunto che il governo sta lavorando in collaborazione con Prefetture, società e ordini professionali per garantire che i cantieri partano senza intoppi. “Nell’estate 2025 partono i cantieri,” ha concluso con fiducia.

Fonte: Ansa Calabria