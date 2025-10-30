Salvini: ‘Sul Ponte nessuno scontro tra poteri, daremo informazioni richieste’

“Senza nessuno scontro tra poteri dello Stato, daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste.

Ci sto lavorando da tre anni, ci lavorerò per tre anni e due mesi, poi gli ingegneri mi dicono che con sette anni l’Italia avrà un’opera unica al mondo e quindi va bene così”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al termine della riunione a Palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto.

“È un secolo che se ne parla, per me il tempo è denaro, ma voglio rispettare tutte le prescrizioni, tutte le riflessioni”, ha aggiunto Salvini.

La riunione a Palazzo Chigi

Da Palazzo Chigi intanto si spiega: si è svolto questa mattina un incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto.

“All’esito della riunione, si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti. Solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti – viene chiarito – il Governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento. Rimane fermo l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera.”

L’impatto economico dei ritardi

Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, ha parlato dell’impatto economico dei ritardi sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto, rispondendo a chi gli domandava dell’impatto sui costi.

“Noi fermi non stiamo, la società è snella, non ha migliaia di persone, attualmente l’organizzazione prevede 100 persone, quindi non parliamo di costi esorbitanti. È chiaro che uno o due mesi rientrano nei tempi di una procedura. Degli stop molto più lunghi potrebbero mettere in difficoltà i rapporti con l’impresa, richiedere una nuova revisione del corrispettivo, perché se è aggiornato a 2023, come è attualmente, e si dovesse partire a fine 2026, il rischio è che ovviamente i numeri possano essere diversi.”

I rapporti con l’Europa

Ciucci ha poi spiegato di “non riuscire a vedere quale sia l’adempimento, il documento ulteriore o l’integrazione che possa portare a uno stop e a un ritardo significativo“.