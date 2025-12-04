City Now

Ponte sullo Stretto, dialogo tra il Commissario Ue e Salvini: ‘Bruxelles vuole l’opera’

"C’è totale interesse e determinazione affinché l’opera possa partire quanto prima". La nota del MIT

04 Dicembre 2025 - 14:00 | Comunicato Stampa

salvini commissario europeo trasporti Apostolos Tzitzikostas

Dialogo bilaterale tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. Al centro del colloquio, anche il dossier-Ponte sullo Stretto. Salvini ha appreso con grande soddisfazione che l’orientamento di Bruxelles non è cambiato e c’è totale interesse e determinazione affinché l’opera possa partire quanto prima.

L’impegno del Governo per l’opera

Salvini ha confermato al Commissario l’impegno del Governo ad andare avanti fornendo tutte le risposte richieste dalla Corte dei Conti.

