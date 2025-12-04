Ponte sullo Stretto, dialogo tra il Commissario Ue e Salvini: ‘Bruxelles vuole l’opera’

Dialogo bilaterale tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. Al centro del colloquio, anche il dossier-Ponte sullo Stretto. Salvini ha appreso con grande soddisfazione che l’orientamento di Bruxelles non è cambiato e c’è totale interesse e determinazione affinché l’opera possa partire quanto prima.

L’impegno del Governo per l’opera

Salvini ha confermato al Commissario l’impegno del Governo ad andare avanti fornendo tutte le risposte richieste dalla Corte dei Conti.