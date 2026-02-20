Ponte, la società Stretto di Messina chiarisce: ‘Il progetto si basa su studi sismici aggiornati’

La società smentisce il rischio sismico per il Ponte: "Lo studio apparso su Tectonophysics non ha alcun impatto sul progetto definitivo"

“Lo studio sulla tettonica attiva della regione dello Stretto di Messina, apparso sulla rivista Tectonophysics il 26 Novembre 2025 e rilanciato recentemente da notizie stampa, non ha alcun impatto sul Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Il progetto è infatti già aggiornato ai più recenti studi geosismotettonici.

Peraltro, non si tratta di uno “studio dell’INGV“, ma di un lavoro condotto da un gruppo di ricercatori appartenenti a varie istituzioni. La “complessità dell’area dello Stretto” evidenziata nella ricerca è un carattere ben noto, già messo in luce dagli studi condotti negli anni ’80 per il Progetto di Massima del 1992″.

È quanto si legge in una nota della società Stretto di Messina.

Compatibilità sismica e Progetto Esecutivo

“Come già affermato dai progettisti dell’opera e dalla società Stretto di Messina, il citato articolo non mette in discussione il quadro sismotettonico alla base del Progetto Definitivo. Al contrario, lo rafforza con nuove osservazioni che verranno incluse nel Progetto Esecutivo, confermando ulteriormente il modello di faglia scelto fin dal 2011.

La faglia proposta nell’articolo come sorgente del terremoto del 1908 è esattamente quella utilizzata nel Progetto Definitivo del 2011, poi aggiornato nel 2024.

Tale faglia è presente da molti anni nel database DISS dell’INGV, riferimento ufficiale per la sismogenesi in Italia, e si basa su studi iniziati nel 1988 e ampiamente citati nella letteratura scientifica”.