Ponte sullo Stretto, Veronese: ‘Gli ambientalisti dicono no ma tacciono sui veri disastri ambientali’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del prof. Simone Veronese, presidente dell’associazione ‘Amici del Ponte sullo Stretto’:

Si cementificavano interi quartieri urbani in città come Milano , con l’espansione delle aree metropolitane senza controlli reali, e al contempo gli ambientalisti rimanevano silenti.

Parliamo di un vero paradosso ambientale. Chi oggi oppone resistenza a un’opera pubblica strategica e sostenibile, non ha alzato un dito contro la speculazione che ha trasformato migliaia di ettari di suolo agricolo in cemento. Milano, ad esempio, è seconda in Italia per consumo di suolo a livello comunale e registra una cementificazione così intensa da coprire quasi il 60% del territorio metropolitano, con oltre 75 ettari consumati solo nell’ultimo anno – un disastro ambientale ignorato nel silenzio dell’associazionismo ambientalista professionale.