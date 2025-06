Ponte sullo Stretto, inizio dei lavori rinviato? Webuild: ‘Avvio nel 2026. Servono decisioni rapide dal Governo’

"L'inizio dei lavori dovrebbe essere nel 2026 perché il 2025 è ancora per la progettazione esecutiva e altre attività propedeutiche", le parole di Massimo Ferrari, Dg di Webuild

Si è tenuto lunedi 16 giugno un significativo Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina. A seguito del parere favorevole della Commissione VIA – VAS del ministero dell’Ambiente, il CDA ha esaminato la documentazione tecnica e contrattuale relativa al Ponte sullo Stretto di Messina che, in linea con la legge, dovrà essere sottoposta all’approvazione del CIPESS, atteso a luglio.

In via principale si tratta del Progetto definitivo, della documentazione ambientale e del Piano finanziario. Con il via libera del CIPESS si entrerà nella fase realizzativa.



Tra le opere anticipate, le opere ambientali, le opere compensative richieste dai comuni, potranno essere attivati lavori per un importo di circa un miliardo di euro.

Questo significa che, già da subito, l’opera comincerà a dare i primi contributi al rilancio del tessuto produttivo territoriale, in termini occupazionali e di impatti diretti e indiretti sull’economia.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha espresso al CDA tutto il proprio apprezzamento per il lavoro svolto e il “grande passo in avanti”, ribadendo che “l’obiettivo prioritario è effettuare in piena sicurezza questi investimenti, contrastando qualsiasi forma di pressione e intromissione della criminalità organizzata”.

Intanto è arrivato un importante chiarimento rispetto all’inizio dei lavori. A differenza da quanto assicurato dal vice premier Salvini in questi mesi, la linea temporale dovrebbe spostarsi al 2026, invece del 2025.

“L’inizio dei lavori dovrebbe essere nel 2026 perché il 2025 è ancora per la progettazione esecutiva e altre attività propedeutiche. Aspettiamo le decisioni che competono al governo; ci aspettiamo che arrivino in tempi rapidi”.

Lo ha detto Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, a margine della ceo conference di Mediobanca che si sta svolgendo a Milano, rispondendo a una domanda sul ponte sullo Stretto.