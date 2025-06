Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Cantieri entro l’estate. Le azioni antimafia saranno rigorose’

“Il crimine insegue il denaro, lo dico da ministro che sta gestendo direttamente 180 miliardi di euro”, ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante la Conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata che si è svolta alla Camera dei deputati. Salvini ha ribadito che il contrasto alle infiltrazioni mafiose nei grandi progetti infrastrutturali è fondamentale per garantire la trasparenza e la sicurezza dei fondi pubblici.

La prevenzione nei grandi cantieri

Salvini ha fatto riferimento alla grande opera pubblica in corso di realizzazione, ossia il Ponte sullo Stretto di Messina, dichiarando:

“Se come ci siamo prefissi, entro l’estate di quest’anno partono i cantieri per il ponte, è chiaro che la prevenzione, il controllo, il badge di cantiere, la trasparenza di ogni operazione finanziaria, la white list delle migliaia di aziende coinvolte, il controllo dell’appalto e del subappalto sono fondamentali per garantire la legalità e combattere le infiltrazioni mafiose”.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e l’Antimafia

Il vicepremier ha anche sottolineato che, parallelamente al Ponte sullo Stretto, a Nord Italia sono aperti i cantieri per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ribadendo che con il Ministero degli Interni sono in fase di sviluppo interventi antimafia ancora più rigorosi rispetto a quelli previsti dal codice penale, per tutelare la regolarità di tutte le operazioni legate agli eventi internazionali.

Salvini ha concluso sottolineando l’importanza di combattere la criminalità organizzata in ogni sua forma, con un impegno costante per garantire la legalità nelle opere pubbliche, strategiche per lo sviluppo del Paese.