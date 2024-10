Ponte sullo Stretto, il presidente Anas: “Costruirlo per uscire dall’isolamento”

“Sino ad oggi si era detto che non aveva senso realizzare il Ponte sullo Stretto senza la Salerno-Reggio Calabria. Adesso l’autostrada è stata completata e viene utilizzata, quindi se si vuole far uscire dall’isolamento la Sicilia bisogna fare il ponte sullo stretto anche per evitare che la ferrovia resti una cosa interna alla regione”.

La dichiarazione del presiedente di Anas Gianni Armani (che ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa con il ministro Graziano Delrio nella nuova galleria della Ss 640 Caltanissetta-Porto Empedocle) rilanciano l’eterna questione riguardante il ponte sullo Stretto. Favorevoli e contrari, da anni, dibattono sulla reale utilità di costruire un ponte che unisca Sicilia e Calabria.

Sinonimo di crescita e sviluppo, volano decisivo per un reale progresso, o inutile ‘isola nel deserto’ se privata di reali sinergie politico-istituzionali? La risposta rimane sospesa, in bilico tra Reggio Calabria e Messina…