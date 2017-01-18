Porte aperte dell’IC Falcomatà Archi per illustrare l’offerta educativa

“Open day” dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi, sabato 21 gennaio 2017 dalle 15,30 alle 19, in occasione dell’avvio delle iscrizioni online alle prime classi di ogni grado, in corso di svolgimento in tutto il Paese fino al prossimo 6 febbraio. Porte aperte della scuola per un incontro dei suoi docenti con le famiglie alle prese con la scelta delle scuole dell’infanzia, elementare e secondaria di primo grado, dove iscrivere i propri figli per il prossimo anno scolastico 2017-2018.

Un’azione di orientamento con cui la scuola diretta dalla dottoressa Serafina Corrado, offrirà anche l’opportunità ai genitori i cui figli sono in uscita dalla media, di incontrare docenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, del Liceo Magistrale Tommaso Gulli, del Liceo Artistico e dell’istituto Alberghiero.

I laboratori del plesso Pirandello

Altra novità di quest’anno è che insieme alle informazioni sui corsi scolastici e le proposte formative offerte dall’istituto, ed alla visione di filmati e di cartellonistica illustrativa dell’attività che stanno svolgendo in questi mesi gli alunni della Falcomatà Archi, i genitori avranno modo di visitare i diversi laboratori attivi nel plesso Pirandello dal linguistico all’antropologico, all’artistico-tecnologico, a quello del corpo e movimento espressivo, fino a quello riservato allo studio della lingua inglese, una eccellente sezione che fa parte della comunità internazionale delle scuole “Cambridge International” riconosciute dall’omonima università del Regno Unito.

E sempre alla Pirandello sabato pomeriggio, la visita delle famiglie sarà accompagnata dalle esecuzioni musicali degli allievi dei laboratori dell’apprendimento dello strumento musicale (violino, chitarra, pianoforte, flauto) e della corale polifonica. In contemporanea, saranno aperti e operativi i laboratori degli alunni che frequentano nel plesso della primaria di Santa Caterina, i corsi di leggere e ascoltare, di inglese, di informatica, e di educazione all’arte teatrale e a quella musicale.

Gli altri laboratori e il Consiglio dei Ragazzi

Nella primaria di Archi, i laboratori di inglese e di informatica; e nella media “Klearchos” i laboratori di arte, della ceramica, digitale e musicale. E’ inoltre prevista una seduta aperta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di recente rinnovato nei suoi organismi di vertice, un progetto educativo condotto con la collaborazione dell’Associazione “Libera” all’insegna della conoscenza dei valori della Costituzione e della forma dello Stato e delle sue articolazioni nel territorio, con l’obiettivo di promuovere i concetti di democrazia e partecipazione attiva alla cosa pubblica.

L’offerta formativa della scuola reggina si presenta ampia ed articolata, e punta ad un patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglie e la condivisione dei bisogni extrascolastici dei ragazzi. Una scuola aperta, afferma la dirigente Serafina Corrado, in cui la didattica è finalizzata alla crescita complessiva del giovane studente.

Il programma educativo della scuola

Il programma educativo curato dai docenti della Falcomatà Archi guarda con particolare considerazione alla trasmissione e affermazione, attraverso una attenta didattica e accurate azioni culturali, dei valori dell’amicizia, dell’integrazione, della fratellanza, della tutela dell’ambiente, della difesa della legalità e dell’impegno civile.