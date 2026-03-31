Porto di Gioia Tauro, Occhiuto: ‘Diventerà anche il porto dell’Abruzzo’
"Ragioniamo sulla possibilità di portare tutta la produzione del manifatturiero via treno", le parole del presidente della Regione Calabria
31 Marzo 2026 - 16:17 | Redazione
Il porto calabrese di Gioia Tauro “diventerà anche il porto dell’Abruzzo perché, con il presidente della regione Abruzzo, stiamo ragionando sulla possibilità di portare tutta la produzione del manifatturiero abruzzese via treno a Gioia Tauro per poi farla partire da lì”.
Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo a Reggio Calabria a un convegno organizzato dall’Associazione Civita. “Intendiamo – ha proseguito – fare così anche con altre Regioni, connettendo meglio il porto con la strada ferrata”.