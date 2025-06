Supporto psicologico nelle scuole: Gelardi (Lega) elogia il progetto regionale

Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Giuseppe Gelardi, apprezza l'iniziativa di Occhiuto per il potenziamento del supporto psicologico nelle scuole calabresi

“Esprimo grande apprezzamento, a nome mio personale e del gruppo della Lega Salvini Calabria in Consiglio regionale, per l’iniziativa promossa dal presidente Roberto Occhiuto, dall’assessore regionale alle politiche sociali e alla cultura Caterina Capponi e dall’assessore regionale all’istruzione Maria Stefania Caracciolo, che prevede il potenziamento del servizio di supporto psicologico nelle scuole calabresi. Si tratta di una scelta lungimirante, concreta e in linea con le vere priorità del nostro territorio: il benessere dei ragazzi, il sostegno alle famiglie, il rafforzamento della scuola come comunità educante.”

La risposta alle crescenti fragilità emotive e psicologiche

Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Giuseppe Gelardi, commentando il progetto regionale che punta a garantire la presenza stabile di psicologi scolastici negli istituti della Calabria.

“In un’epoca segnata da crescenti fragilità emotive e psicologiche tra gli adolescenti – prosegue Gelardi – è fondamentale che le istituzioni si assumano la responsabilità di intervenire con strumenti adeguati. Il disagio giovanile non può essere ignorato o sottovalutato: servono risposte rapide, professionali e coordinate. L’iniziativa della Regione va esattamente in questa direzione, dimostrando sensibilità, competenza e attenzione al mondo della scuola che troppo spesso è lasciato solo nel fronteggiare emergenze educative e sociali.”

Il ruolo degli psicologi nel supporto scolastico

“La presenza di figure professionali qualificate come gli psicologi aiuterà docenti, studenti e famiglie ad affrontare con maggiore serenità situazioni complesse, prevenendo fenomeni di abbandono scolastico, bullismo, isolamento e disagio psichico.”

Costruire una Calabria più attenta ai bisogni reali

“Insieme al presidente Occhiuto – conclude Gelardi – stiamo costruendo una Calabria più attenta ai bisogni reali delle persone. Questa è la buona politica che ci piace: quella che ascolta, agisce e migliora la qualità della vita dei cittadini, a partire dai più giovani.”