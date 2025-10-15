Dati Istat, Falcomatà e Nucera: ‘In Calabria difficoltà strutturali per migliaia di famiglie’

“I dati recentemente diffusi dall’Istat confermano, purtroppo, ciò che come amministratori denunciamo da anni: la Calabria vive una condizione di povertà strutturale che le attuali politiche nazionali e regionali non solo non hanno saputo risolvere ma, in molti casi, hanno contribuito ad aggravare”.

Lo affermano Giuseppe Falcomatà e Lucia Nucera, rispettivamente sindaco e assessora al Welfare del Comune di Reggio Calabria.

“Secondo l’Istat – ribadiscono analizzando l’indagine – nel 2024, il 23,5% delle famiglie calabresi vive con una spesa mensile inferiore alla soglia minima. Non dispone, cioè, di possibilità per acquistare beni e servizi essenziali a condurre una vita dignitosa e accettabile. E’ la Calabria reale, quella fatta di carne, ossa, lacrime e sangue, diametralmente opposta e drammaticamente diversa da quella continuamente propinata dai vari canali social del Governatore Roberto Occhiuto. E’ la Calabria che, come abbiamo detto e ripetuto negli ultimi mesi, si indebita per la spesa corrente e non per investimenti; che si rivolge alle banche, nelle ipotesi più fortunate, per provare ad arrivare alla fine del mese e non per acquistare una casa. E’ la Calabria che, alla Regione, si ostinano a nascondere perché, nell’era dei social-network, se una cosa non si vede vuol dire che non esiste”.

“I Comuni, ormai lasciati soli – proseguono Falcomatà e Nucera – si trovano a gestire la disperazione dei cittadini e le emergenze quotidiane con risorse sempre più limitate. È inaccettabile che, nel 2025, la Calabria sia ancora ai margini degli indicatori nazionali di benessere e qualità della vita, ma è il frutto di Governi nazionali e regionali che si limitano ad interventi frammentari, privi di una visione complessiva sullo sviluppo economico, sull’occupazione e sulla coesione sociale. Che promuovono l’autonomia differenziata, decretando la morte del Mezzogiorno, o si nascondono dietro la propaganda dei fantamiliardi investiti per opere faraoniche e che mai si realizzeranno”.

