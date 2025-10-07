Calabria, Occhiuto torna in Regione: ‘Domani al Mef per liberare la Calabria dalla camicia di forza’

“Si riparte dalla riscossione della promessa che Giorgia Meloni ha fatto il 30 settembre sull’avvio dell’iter per la fine del commissariamento della sanità in Calabria”.

Lo ha dichiarato il riconfermato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, tornato questa mattina nel suo ufficio al decimo piano della Cittadella regionale, da dove – parlando con i giornalisti – ha annunciato i suoi prossimi impegni.

Leggi anche

Occhiuto: “Voglio liberare la Calabria dal commissariamento”

“Innanzitutto, l’uscita dal regime di commissariamento. Spero già domani di poter essere al Mef. Sto preparando tutti gli atti – ha spiegato – e andrò a riscuotere questa promessa per liberarmi e liberare la Calabria da questa camicia di forza e poter fare la riforma del sistema sanitario che occorre alla nostra regione”.

Il presidente ha poi aggiunto di aver sentito la premier Giorgia Meloni:

“L’ho sentita ieri sera, era molto contenta del risultato ottenuto in Calabria”. Leggi anche

Rapporti con la coalizione e nuova giunta

“Come avete visto – ha aggiunto Occhiuto – ho rapporti straordinari di amicizia con i vertici di Fratelli d’Italia e della Lega, non abbiamo mai litigato prima e non litigheremo certo per la giunta”.

Secondo quanto riferito dal presidente, la nuova giunta regionale non sarà interamente politica:

“Ci sarà forse anche qualche tecnico, ma ci rifletterò in questi giorni.”

Commentando i risultati elettorali, Occhiuto ha aggiunto:

“Quello di Forza Italia era un dato ampiamente previsto. Fratelli d’Italia cresce rispetto alle elezioni del 2021, la Lega ha ottenuto un risultato credo triplo rispetto a quello conseguito nelle Marche. Persino Noi Moderati ha superato il 4% e sarà rappresentato in Consiglio regionale. Credo che tutti i partiti della coalizione possano ritenersi soddisfatti. La giunta la faremo collegialmente”.

Fonte: Ansa Calabria